Как определить, что комнатное растение получает слишком много или мало воды и солнечного света

Растения требуют света для фотосинтеза, процесса, позволяющего им производить энергию. А также растения нуждаются в правильном поливе. Каждый вид растений имеет свои требования к освещению и количеству воды.

Читайте также: Для забывчивых: Какие комнатные растения требуют низкие эксплуатационные услуги

Если растение получает чрезмерное количество света, его листья могут стать обожженными, отбеленными и вялыми. С другой стороны, при недостаточном освещении растение может стать бледным, увядшим, его листья станут длинными и тонкими, пытаясь растянуться к источнику света, или даже листья могут выпадать.

Различные растения требуют низкого, среднего или высокого уровня освещения, поэтому важно выяснить требования каждого конкретного растения и найти место в вашем доме, что удовлетворит эти потребности. Растения, требующие низкого уровня освещения, следует размещать подальше от прямых солнечных лучей, растения со средним уровнем освещения – в хорошо освещенной части помещения, а растения, требующие высокого уровня освещения – в наиболее солнечных местах вашего дома.

Видео дня

Как слишком много, так и мало воды может быть вредным для растений. Если растение перезалить влагой, кончики листьев могут стать коричневыми, основание стебля становится мягким и гибким, а на нем могут появиться выпадающие желтые листья. Если растение поливать недостаточно, листья начинают скручиваться, становятся коричневыми и ломкими.

Поэтому важно поливать растения в правильных интервалах и правильное количество воды. Каждое растение имеет свои требования, но хорошим показателем необходимости полива является состояние почвы. Если почва влажная или мокрая, ее не нужно поливать. Если почва сухая, то в зависимости от растения может потребоваться больше воды.

Для обеспечения надлежащего дренажа и водопроницаемости очень важно иметь хорошо функционирующую дренажную систему. Например, можно заполнить нижнюю часть горшка арахисом или использовать кофейные фильтры, чтобы они обеспечивали надлежащий сток воды. Также важно выливать избыток воды, который накапливается в поддоне, поскольку его остаток может повредить корни растений.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения следует посадить у себя дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!