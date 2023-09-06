Як зупинити проростання картоплі: корисний лайфхак з яблуком

Як зберігати картоплю, щоб вона не виростала

Під час збору запасів на зиму, однією з ключових овочів, яку багато людей обирають для зберігання, є картопля. Однак навіть при дотриманні всіх правил зберігання цього важливого овоча, іноді вона може почати проростати та швидко ставати мʼякою та непридатною для вживання. Як запобігти цьому процесу та подовжити термін зберігання картоплі?

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Спеціалістка з продуктів харчування @leen.bd поділилася корисною порадою щодо зберігання картоплі, яка може запобігти її проростанню та підтримати її свіжість на тривалий термін. Розв'язання полягає в спільному зберіганні картоплі та яблук.

Секрет успішного зберігання картоплі полягає в правильних умовах зберігання. Картоплю рекомендується зберігати в сухому, прохолодному, і, найголовніше, темному місці, де вона не піддається дії сонячного світла. Однак іноді впродовж зберігання картоплі виникає проростання, а це може призвести до утворення токсинів в овочі.

Яким чином це працює? Яблука виділяють газ етилен, який має кілька корисних властивостей. По-перше, етилен сприяє дозріванню яблук, а також інших фруктів та овочів, з якими вони знаходяться. По-друге, цей газ знижує швидкість вуглеводного обміну та збільшує частоту дихання картоплі, що подовжує її термін зберігання та запобігає проростанню.

Таким чином, спільне зберігання картоплі та яблук може бути ефективним способом зберегти картоплю свіжою та смачною на протязі тривалого часу, забезпечуючи вам смачні страви у зимовий період. Не забувайте дотримуватися оптимальних умов зберігання та вибирати найякісніші продукти для найкращого результату.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим можна замінити картоплю у стравах.

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