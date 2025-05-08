Як здійснити перевірку нарахування пенсії онлайн: пояснення

Сучасні електронні сервіси дозволяють українцям швидко та зручно дізнатися, чи призначено їм пенсію, а також перевірити її розмір і дату нарахування. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн.

Призначення пенсії — це офіційне рішення Пенсійного фонду України про надання людині пенсійних виплат. А от нарахування — це вже щомісячний розрахунок тієї суми, яку пенсіонер отримає на рахунок або через пошту. Про це пише Факти.

Найзручніше перевірити пенсію через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібно зайти на сайт, увійти до системи за допомогою електронного підпису, застосунку Дія чи BankID (наприклад, через Приват24 або monobank), після чого обрати розділ "Моя пенсія". Там міститься уся необхідна інформація: чи призначена пенсія, з якого моменту вона діє, який її розмір, а також історія змін. У тому ж розділі можна побачити, чи була пенсія нарахована за останні місяці, і чи вже її перерахували — на картку або поштою.

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Усі ці функції доступні і в офіційному мобільному застосунку Пенсійного фонду. Для тих, хто не має змоги скористатися цифровими сервісами, існує можливість звернутися телефоном до свого територіального управління ПФУ — оператор надасть інформацію після підтвердження особи. Крім того, можна особисто прийти до найближчого відділення Пенсійного фонду, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Якщо пенсія призначена, але виплати не надходять, причина може полягати в неточностях або змінах у банківських реквізитах чи інших даних. Саме тому важливо час від часу перевіряти свою інформацію в особистому кабінеті, особливо після зміни банку або адреси. Це допоможе уникнути затримок і непорозумінь із виплатами.

Раніше ми розповідали, чи підлягають пенсії оподаткуванню та скільки доведеться віддавати державі.

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