Як відбілити речі без хімії: 3 перевірені часом лайфхаки

З часом білі речі втрачають свій первозданний білосніжний колір та набувають жовтого або сірого відтінків. Позбутися цього легко за допомогою трьох засобів, які можна знайти чи не в кожному будинку. Цими лайфхаками користувались ще наші бабусі, тому в їх ефективності немає сумнівів.

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За допомогою чого можна відбілити одяг:

Оцет – розбавте 150 мл оцту в літрі води та замочіть в розчині чисті білі речі приблизно на 1 годину. Після чого прополощіть їх та просушіть на свіжому повітрі.

– розбавте 150 мл оцту в літрі води та замочіть в розчині чисті білі речі приблизно на 1 годину. Після чого прополощіть їх та просушіть на свіжому повітрі. Харчова сода – змішайте половину склянки соди з гарячою водою до отримання пастоподібної консистенції. Нанесіть суміш на одяг та акуратно потріть його. Треба почекати декілька хвилин, а потім випрати у звичному режимі в пральній машинці;

– змішайте половину склянки соди з гарячою водою до отримання пастоподібної консистенції. Нанесіть суміш на одяг та акуратно потріть його. Треба почекати декілька хвилин, а потім випрати у звичному режимі в пральній машинці; Молоко – вилийте в таз будь-яке звичайне молоко та покладіть туди речі. Через годину дістаньте їх та виперіть як зазвичай вручну або в пралці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись плями від чорнил навіть на білому одязі, а також як вивести масляні плями з джинсів.

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