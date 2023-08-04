Як відрізнити якісну каву від підробки: топ-3 поради від експертів

На прилавках магазинів все частіше з'являється підроблена кава, оскільки деякі виробники заощаджують, використовуючи неякісні зерна, браковані або пересмажені.

Щоб уникнути купівлі фальсифікату, слід уважно підходити до вибору напою. Ми з ресурсом ukr.media підкажемо, як обрати якісну каву.

Оригінальний продукт має якісну упаковку з позначенням країни-виробника, штрих-коду, дати виробництва і терміну придатності.

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Зерна мають бути однакового кольору та розміру, без будь-яких змін чи тьмяних плям. Правильна кава має приємний і виразний аромат з карамельними, шоколадними та квітковими нотками.

Якщо є сумніви, можна перевірити якість кави, опускаючи зерна у склянку з водою: якщо вони спливають, це добрий знак. Також слід звертати увагу на смак і колір готового напою, оригінальна кава має більш насичений смак та яскравий колір.

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