Як відмити шланг для душу від нальоту і бруду оцтом та зубною щіткою

Як очистити душовий шланг - як помити шланг у ванній

Щоб душовий шланг у ванній залишався чистим і блискучим, регулярно промивайте його водою. Якщо ви помітили наліт, не чекайте, поки він затвердіє, і відразу ж розпочинайте очищення.

Щоб відмити шланг у ванній, аби він блистів, вам знадобляться оцет (7% або 9%), губка, стара зубна щітка, старий рушник або м'яка тканина. Також візьміть емальований або пластиковий таз.

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Як правильно очистити шланг від нальоту та бруду:

Від'єднайте шланг від лійки та підключення до води. Наповніть таз столовим оцтом, щоб він повністю покрив шланг. Залиште шланг в оцті на 30 хвилин або довше, якщо наліт сильний. Краще не залишати шланг в оцті на цілу ніч, інакше він може пошкодитися. Після закінчення часу дістаньте шланг з оцту і протріть його старим рушником або м'якою ганчіркою, щоб видалити залишки оцту. Якщо наліт не повністю відійшов, використовуйте стару зубну щітку, щоб потерти його. Після того, як шланг буде чистим, промийте його водою. Зберігайте шланг у чистому, сухому місці.

Для більш ефективного очищення ви можете додати в оцтовий розчин 1/2 склянки соди харчової соди.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

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