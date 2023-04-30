Як відмити жир на кухні за допомогою горілки з оцтом: лайфхак

Щоб відмити плями жиру на кухонній поверхні, можна використати народний засіб – суміш горілки з оцтом. Це простий і ефективний спосіб, який допоможе швидко відмити фартух та шафи на кухні.

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Для підготовки засобу необхідно змішати одну склянку горілки зі склянкою столового оцту. Щоб додати приємного аромату, можна також додати 0,5 чайної ложки ефірної олії за власним вибором.

Отриману рідину потрібно налити в ємність з пульверизатором, добре збовтати і розпорошити на жирні місця. Потім необхідно залишити засіб на поверхні на 20 хвилин, після чого його можна витерти насухо. Таким чином, можна легко і швидко позбутися неприємних жирних плям на кухні.

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