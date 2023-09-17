Як відлякати павуків з дому: допоможе одна рослина

Павуки завжди асоціюються з неприємністю для багатьох людей, і навіть якщо ви не страждаєте арахнофобією, вони не роблять ваш дім більш комфортним. Виявляється, є досить простий і природний спосіб позбутися павуків з вашого приміщення – використовуйте аромат м'яти.

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Павуки не переносять запахи, такі як оцет, каштани, апельсини і інші цитрусові, а також лісові горіхи, повідомляє Ukr.Media. Однак найефективніше відлякує павуків аромат м'яти. Ця рослина також неприємна для мишей і комарів, що робить її ідеальним вибором для збереження вашого будинку від непрошених гостей.

Вам знадобиться всього лише горщик з м'ятою, щоб відлякати павуків. Розмістіть одну-дві м'яти в кожному приміщенні вашого дому, і ви помітите, що павуки більше не завітають до вас.

Є багато різних видів м'яти, які можна використовувати. Імбирна м'ята вважається однією з найбільш декоративних, з жовтим малюнком на її зеленому листі і бузково-рожевими квіточками влітку. Карамельна м'ята стійка до хвороб і добре росте на різних ґрунтах, з неї можна приготувати ароматний чай. Шоколадна м'ята надасть нові смакові нотки вашим стравам і напоям.

Є також яблучна м'ята, яку можна використовувати для випічки та страв із риби, додаючи м'яку кислинку. Нарешті, апельсинова м'ята призначена для любителів цитрусових і абсолютно непереносима для павуків.

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