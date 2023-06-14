Як відучити кота їсти і псувати кімнатні рослини: простий та безпечний лайфхак

Утримування котів може приносити багато радості власникам, але і супроводжується деякими проблемами. Часто чотирилапі домашні улюбленці можуть завдати шкоди кімнатним рослинам, поїдаючи їх листя або виштовхуючи горщики.

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Один з користувачів TikTok поділився лайфхаком, який може відлякати кішку від рослин без особливих зусиль і витрат. Цей метод використовує звичайний скотч або малярську стрічку.

Згідно з порадою блогера, достатньо просто наклеїти скотч липкою стороною вгору навколо квітки. Можливість потрапити у липкий матеріал відлякає тварину і перешкоджає їй наближатися до рослини.

У разі, якщо цей метод не підходить з якихось причин, можна випробувати засоби зі сильним ароматом, які відлякують кішку. Наприклад, можна додати мелену каву в землю, що одночасно поживить рослину і не сподобається улюбленцю, або розмістити шматок цедри лимона або апельсина у горщику.

Щоб запобігти тому, що кішка копатиме у горщику, можна вставити шпажки у верхній шар ґрунту. Це ускладнить доступ до землі та зупинить її пошуки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що для того, щоб відлякати комах від свого житла, можете скористатися допомогою певних рослин.

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