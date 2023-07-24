Як оживити петунію та заставити пишно цвісти: лайфхак від садівників

Активне цвітіння петуній триває протягом 4 місяців: під час цього періоду вони забирають землі безліч корисних елементів. Тому внесення добрив із підживленням є вкрай важливим.

Є багато комплексних добрив, які прості у використанні, але також добре діють на петунії народні способи – вони ефективні та дешевші.

Якщо вам потрібно підгодувати петунії для рясного цвітіння, варто перевірити свою домашню аптечку. Зокрема, перекис водню, перманганат калію та борна кислота допоможуть зміцнити зелень, зробити бутони більш яскравими та відлякають шкідників.

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Якщо ви помітили, що квітки петуній в’януть та погано ростуть, можна випробувати підживлення з дріжджів.

Для цього потрібно підігріти невелику кількість води (близько 2 літрів), додати 20 г сухих дріжджів і 2 столові ложки цукру. Ретельно перемішайте отриманий розчин та залиште його на 2 години в теплому місці. Після цього рідину можна розбавити звичайною водою у співвідношенні 1 до 5 і застосовувати для підживлення петуній.

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