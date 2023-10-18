Як пенсіонеру дізнатись розмір виплат: інструкція ПФУ

Українці мають можливість самостійно дізнатися про розмір своїх пенсійних виплат завдяки зручному інструменту – "Пенсійному калькулятору".

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Пенсійний фонд України пояснив, як користуватися цим сервісом. Пенсіонери можуть отримати інформацію про розмір своєї пенсії дистанційно, використовуючи "Пенсійний калькулятор". Для цього потрібно:

Зареєструватися на веб-порталі електронних послуг ПФУ, використовуючи кваліфікований електронний підпис. Вибрати метод розрахунку пенсії (можна вибрати розрахунок на основі введених даних або врахування трудового стажу, який буде набуто на дату настання пенсійного віку). Оновити дані про трудову діяльність, додавши періоди роботи з вказуванням заробітної плати та відредагувати суми щомісячного доходу (при необхідності). Для розрахунку пенсії необхідно натиснути кнопку "Зберегти та розрахувати". Переглянути інформацію про розмір пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку та протокол розрахунку.

ПФУ пояснив, що результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні у особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг, і ви зможете переглянути їх в будь-який час.

Незважаючи на дефіцит Пенсійного фонду, заплановано провести масову індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Хоча законодавство допускає можливість призупинення індексації під час воєнних конфліктів, в проєкті державного бюджету уже передбачені відповідні видатки. Уряд також планує зробити майбутню індексацію більш "справедливою".

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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