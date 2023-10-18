Как пенсионеру узнать размер выплат: инструкция ПФУ

Украинцы имеют возможность самостоятельно узнать размер своих пенсионных выплат благодаря удобному инструменту - "Пенсионному калькулятору".

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Пенсионный фонд Украины объяснил, как пользоваться этим сервисом. Пенсионеры могут получить информацию о размере своей пенсии дистанционно, используя "Пенсионный калькулятор". Для этого нужно:

Зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись. Выбрать метод расчета пенсии (можно выбрать расчет на основе введенных данных или учета трудового стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста). Обновить данные о трудовой деятельности, добавив периоды работы с указанием заработной платы и изменить суммы ежемесячного дохода (при необходимости). Для расчета пенсии нужно нажать кнопку "Сохранить и рассчитать". Просмотреть информацию о размере пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета и протокол расчета.

ПФУ объяснил, что результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг, и вы можете просмотреть их в любое время.

Несмотря на дефицит Пенсионного фонда, планируется провести массовую индексацию пенсий с 1 марта 2024 года. Хотя законодательство допускает возможность приостановки индексации во время военных конфликтов, в проекте государственного бюджета уже предусмотрены соответствующие расходы. Правительство также планирует сделать будущую индексацию более "справедливой".

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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