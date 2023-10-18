Як пенсіонеру дізнатись розмір виплат: інструкція ПФУ
Українці мають можливість самостійно дізнатися про розмір своїх пенсійних виплат завдяки зручному інструменту – "Пенсійному калькулятору".
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Пенсійний фонд України пояснив, як користуватися цим сервісом. Пенсіонери можуть отримати інформацію про розмір своєї пенсії дистанційно, використовуючи "Пенсійний калькулятор". Для цього потрібно:
- Зареєструватися на веб-порталі електронних послуг ПФУ, використовуючи кваліфікований електронний підпис.
- Вибрати метод розрахунку пенсії (можна вибрати розрахунок на основі введених даних або врахування трудового стажу, який буде набуто на дату настання пенсійного віку).
- Оновити дані про трудову діяльність, додавши періоди роботи з вказуванням заробітної плати та відредагувати суми щомісячного доходу (при необхідності).
- Для розрахунку пенсії необхідно натиснути кнопку "Зберегти та розрахувати".
- Переглянути інформацію про розмір пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку та протокол розрахунку.
ПФУ пояснив, що результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні у особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг, і ви зможете переглянути їх в будь-який час.
Незважаючи на дефіцит Пенсійного фонду, заплановано провести масову індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Хоча законодавство допускає можливість призупинення індексації під час воєнних конфліктів, в проєкті державного бюджету уже передбачені відповідні видатки. Уряд також планує зробити майбутню індексацію більш "справедливою".
Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.
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