Як перерахують пенсії для працюючих і непрацюючих пенсіонерів: в чому відмінності

Часто українці пенсійного віку цікавляться, як відбувається перерахунок пенсій для працюючих і непрацюючих пенсіонерів. Формула розрахунку основного розміру пенсії за віком є однаковою як для працюючих, так і для непрацюючих пенсіонерів. Вона залежить від таких факторів, як трудовий стаж та середній розмір заробітної плати.

Різниця між пенсіями працюючих і непрацюючих пенсіонерів полягає в інших параметрах, зокрема в мінімальній пенсії та надбавках за понаднормовий стаж, пише "На пенсії". Деякі пенсії для непрацюючих пенсіонерів можуть бути прив'язані до розміру прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати в країні. Якщо ці показники змінюються, то і розмір таких пенсій може перераховуватися для відображення актуальних значень цих показників.

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У разі звільнення з роботи пенсію для непрацюючих пенсіонерів можуть перераховувати, враховуючи оновлені значення прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати на момент звільнення. Таким чином, розмір пенсії може змінюватися для непрацюючих пенсіонерів, тоді як у працюючих пенсіонерів пенсії зазвичай не перераховують, якщо вони продовжують працювати.

Нові доплати, які залежать від стажу та віку, стосуються лише непрацюючих громадян, які молодші за 70 років. Згідно з цими новими правилами, розмір пенсії для таких осіб з усіма надбавками не може бути меншим за 2500 гривень, якщо вони мають відповідний стаж.

Для працюючих пенсіонерів розміри пенсій залишилися без змін, і вони можуть бути переглянуті лише у разі звільнення з роботи. Тому, якщо людина має можливість і бажання працювати, то це може бути вигідним, особливо у складний економічний період.

Важливо також пам'ятати, що при влаштуванні на роботу потрібно відразу повідомити Пенсійний фонд про це, оскільки неповідомлення може призвести до переплати пенсії, яку потім почнуть вираховувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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