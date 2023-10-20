Як перераховують виплати працюючим пенсіонерам після звільнення

Як перераховують пенсію працюючим пенсіонерам під час звільнення

Працюючим пенсіонерам в Україні перераховують свої пенсії після звільнення. При цьому враховуються актуальні дані щодо прожиткового мінімуму та оновлені дані про стаж.

Розмір пенсії працюючих пенсіонерів у 2023 році залежить від кількох факторів, і в цій статті Фактів ICTV розглянули основні аспекти цього питання.

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Базова формула розрахунку пенсій в Україні

Розмір пенсії визначається за допомогою формули, що складається з трьох основних компонентів:

Середньомісячної зарплати за три попередні роки. Коефіцієнта, визначеного на підставі заробітної плати пенсіонера та її співвідношення із середнім значенням заробітної плати по Україні. Коефіцієнта стажу.

Кожен з цих показників має свої нюанси та тонкощі при розрахунку, проте разом вони формують основу для визначення розміру пенсійних виплат як для працюючих, так і для непрацюючих пенсіонерів.

Розрахунок пенсій для працюючих і непрацюючих пенсіонерів

Існують певні різниці в розрахунку пенсій для цих двох груп пенсіонерів. У непрацюючих пенсіонерів розмір мінімальної пенсії і надбавки за понаднормовий стаж залежать від значення прожиткового мінімуму. Це означає, що зі збільшенням прожиткового мінімуму зростає і розмір пенсії для непрацюючих громадян.

Але для тих, хто продовжує працювати на пенсії, такий перерахунок не проводиться. Проте, якщо працюючий пенсіонер звільняється з роботи, проводиться перерахунок пенсійних виплат на підставі актуального прожиткового мінімуму.

Розмір пенсії працюючих пенсіонерів у 2023 році

На сьогоднішній день в Україні розмір пенсії працюючих пенсіонерів в 2023 році залежить від віку та стажу, і складається наступним чином:

2,093 грн – незалежно від віку;

2,760 грн – у віці до 70 років за 30-35 років стажу;

3,000 грн – у віці 70-75 років за 30-35 років стажу;

3,000 грн – у віці 75-80 років за 20-25 років стажу;

3,120 грн – у віці від 80 років за 20-25 років стажу.

Останній перерахунок пенсійних виплат для працюючих пенсіонерів відбувся у квітні 2023 року. Він стосувався тих, хто мав не менше двох років страхового стажу. Пенсії зросли для 401 тисяч громадян середньою сумою у 221,74 грн.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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