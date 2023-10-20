Как перечисляют выплаты работающим пенсионерам после увольнения

Работающим пенсионерам в Украине перечисляют свои пенсии после увольнения. При этом учитываются актуальные данные о прожиточном минимуме и обновленные данные о стаже.

Размер пенсии работающих пенсионеров в 2023 году зависит от нескольких факторов и в этой статье Фактов ICTV рассмотрели основные аспекты этого вопроса.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты возрастут вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Базовая формула расчета пенсий в Украине

Размер пенсии определяется с помощью формулы, состоящей из трех основных компонентов:

Среднемесячная зарплата за три предыдущих года. Коэффициента, определенного на основании заработной платы пенсионера и ее соотношения со средним значением заработной платы по Украине. Коэффициент стажа.

Каждый из этих показателей имеет свои нюансы и тонкости при расчете, однако вместе они формируют основу определения размера пенсионных выплат как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

Расчет пенсий для работающих и неработающих пенсионеров

Есть определенные разницы в расчете пенсий для этих двух групп пенсионеров. У неработающих пенсионеров размер минимальной пенсии и надбавки за сверхурочный стаж зависят от значения прожиточного минимума. Это означает, что по мере увеличения прожиточного минимума растет и размер пенсии для неработающих граждан.

Но для тех, кто продолжает работать на пенсии, такой перерасчет не производится. Однако если работающий пенсионер увольняется с работы, производится перерасчет пенсионных выплат на основании актуального прожиточного минимума.

Размер пенсии работающих пенсионеров в 2023 году

На сегодняшний день в Украине размер пенсии работающих пенсионеров в 2023 году зависит от возраста и стажа и составляется следующим образом:

2,093 грн – независимо от возраста;

2,760 грн – в возрасте до 70 лет при 30-35 годах стажа;

3,000 грн – в возрасте 70-75 лет при 30-35 годах стажа;

3,000 грн – в возрасте 75-80 лет при 20-25 годах стажа;

3,120 грн – в возрасте от 80 лет при 20-25 годах стажа.

Последний перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров произошел в апреле 2023 года. Он касался тех, кто имел не менее двух лет страхового стажа. Пенсии выросли для 401 тысячи граждан средней суммой в 221,74 грн.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!