Як перейти на пенсію померлого чоловіка чи дружини: пояснення юриста

Втрата годувальника – це завжди трагедія. Але держава передбачає певну соціальну підтримку для таких сімей. Пенсія померлого годувальника – це одна з форм такої допомоги. Про це пише 24 Канал.

Хто може отримати пенсію?

Право на пенсію померлого годувальника мають:

Непрацездатні члени сім’ї: особи з інвалідністю, пенсіонери за віком.

особи з інвалідністю, пенсіонери за віком. Особи, які доглядають за дітьми: до досягнення дітьми 8-річного віку.

Які документи потрібні?

Для оформлення пенсії необхідно підготувати:

Заява.

Паспорт.

Документи, що підтверджують родинні зв’язки.

Документи померлого (трудова книжка, пенсійне посвідчення).

Свідоцтво про смерть.

Читайте також: В Україні змінять порядок розрахунку пенсій: що вигадали в Мінсоці

Особливості для військових сімей

Дружини військових, які загинули під час виконання службових обов’язків, мають право на особливі умови пенсійного забезпечення. Розмір пенсії для них може бути вищим і встановлюється в залежності від конкретних обставин.

Нагадаємо, раніше у ПФУ запропонували нову послугу для пенсіонерів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!