Як перевести виплати субсидій з "Укрпошти" на банківську карту

Як перевести виплату субсидії з Укрпошти на банківський рахунок

Українці, які потребують допомоги для оплати комунальних послуг, можуть з легкістю оформити субсидію без виходу з дому. Виплати можна отримувати як через "Укрпошту", так і на банківську картку. Існує можливість переоформити виплати самостійно, перенесення субсидії з пошти на банк можна здійснити онлайн.

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Для зміни способу виплати субсидії з "Укрпошти" на банк, вам не потрібно відвідувати жодну установу. Це можна зробити самостійно на порталі Пенсійного фонду України. Ось кроки, які потрібно виконати:

Увійдіть до особистого кабінету на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП); Знайдіть ліве бічне меню та оберіть розділ "Комунікації з ПФУ"; Натисніть на пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу" і оберіть "Заяву на зміну способу виплати житлової субсидії або пільги"; Заповніть та сформуйте заяву, додаючи відскановані копії необхідних документів; Завірте заяву КЕП та надішліть її на розгляд ПФУ.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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