Як подати заяву на призначення пенсії онлайн: відповідь ПФУ

Подати заяву на призначення пенсії можна дистанційно — через вебпортал електронних послуг ПФУ. Це просто, швидко та зручно.

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, як подати заяву на призначення пенсії онлайн. Інструкція проста та зручна у використанні.

Покрокова інструкція:

Увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП). У меню зліва оберіть розділ "Щодо пенсійного забезпечення", а далі пункт "Заява на призначення пенсії". Заповніть електронну форму: у полі "Вид пенсії" зі списку оберіть потрібну (за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника тощо). Завантажте заздалегідь підготовлені скан-копії документів, після чого натисніть "Сформувати заяву". Перевірте всі внесені дані, натисніть "Підписати та відправити до ПФУ". Відстежити статус обробки заяви можна в кабінеті у вкладці "Мої звернення".

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Вимоги до сканованих документів:

Розмір кожного файлу — не більше 1 МБ .

. Допустимі формати: JPG, JPEG, PDF .

. Багатосторінкові документи необхідно сканувати повністю та об’єднувати в один файл .

. Скан-копії мають бути з оригіналів , чіткі, кольорові та добре читабельні.

, чіткі, кольорові та добре читабельні. Імена файлів мають відповідати типу документа (наприклад: паспорт.pdf, трудова_книжка.jpg).

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