"Як підсніжники лежать": житомирські десантники показали відео знищення ворожого підрозділу та його бронетехніки
Десантники з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади вислідили з дронів та знищили на сході підрозділ російських окупантів. Було знешкоджено й ворожу бронетехніку.
Відео відпрацювання по загарбниках з'явилося у Фейсбуці командування десантно-штурмових військ ЗСУ. На ньому видно, як на землі розкинулися російські інтервенти, а неподалік стоїть знищена ворожа військова техніка.
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"На відео зафіксовано наслідки бойової роботи воїнів 95-ї ОДШБр, які продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню бронетехніку на сході країни", – зазначили в командуванні десантно-штурмових військ ЗСУ.
Підписники командування у Фейсбуці коментують ці кадри:
- Як підсніжники лежать
- Так буде з кожним росіянином, що полізе до нас
- Слава нашим воїнам
- Дякуємо вам дорогі наші захисники. Нехай Бог оберігає вас
- Найкращі війська! Найкращі та найсміливіші Захисники! Бережи Вас Господь!
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