'Як підсніжники лежать': житомирські десантники показали відео знищення ворожого підрозділу та його бронетехніки

Десантники з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади вислідили з дронів та знищили на сході підрозділ російських окупантів. Було знешкоджено й ворожу бронетехніку.

Відео відпрацювання по загарбниках з'явилося у Фейсбуці командування десантно-штурмових військ ЗСУ. На ньому видно, як на землі розкинулися російські інтервенти, а неподалік стоїть знищена ворожа військова техніка.

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"На відео зафіксовано наслідки бойової роботи воїнів 95-ї ОДШБр, які продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню бронетехніку на сході країни", – зазначили в командуванні десантно-штурмових військ ЗСУ.

Підписники командування у Фейсбуці коментують ці кадри:

Як підсніжники лежать

Так буде з кожним росіянином, що полізе до нас

Слава нашим воїнам

Дякуємо вам дорогі наші захисники. Нехай Бог оберігає вас

Найкращі війська! Найкращі та найсміливіші Захисники! Бережи Вас Господь!

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