Як пофарбувати яйця у космічний візерунок за допомогою чорниці

Хочете прикрасити великодні яйця яскравим космічним візерунком? Тоді скористайтеся простим рецептом, який запропонував луцький фотограф та відеограф Юрій Бочко, який є часто буває на Шацьких озерах та любить відпочивати на лоні природи з друзями, де він і зібрав чорницю, яка необхідна для цього способу.

Читайте також: Мармурові яйця на Великдень: спосіб фарбування крашанок з піною для гоління

Як пофарбувати яйця у колір космосу:

Спершу підготуйте пів літра води та висипте туди заморожені чорниці;

Додайте одну столову ложку оцту, щоб краще закріпити фарбу на яйці;

Покладіть яйця в цю суміш та доведіть до кипіння;

Незабаром вони стануть яскравими та прекрасними.

Для того, щоб зробити свої яйця ще кращими, ви можете використовувати блискітки для прикраси та декорування. Але не забудьте про рукавички! Це допоможе уникнути забруднення рук.

Читайте також: Як пофарбувати яйця у жовто-блакитні кольори: простий спосіб

Цей рецепт – чудовий спосіб провести час з дітьми та зайняти їх цікавою справою. Так за допомогою заморожених чорниць ви зможете зробити свої свята ще більш незабутніми.

Пропонуємо дізнатися спосіб, як зварити яйця на Великдень у вині.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!