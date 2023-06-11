Як отримують виплати пенсіонери, що виїхали за кордон

Як пенсіонерам, які виїхали з України, отримати виплати за 6 місяців

Згідно з інформацією, наданою Пенсійним фондом України, пенсіонери, які планують постійно переїхати за кордон, мають можливість отримати одразу шість пенсійних виплат.

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Пенсіонер, який збирається виїхати за кордон на постійне місце проживання, може отримати призначену йому пенсію за шість місяців наперед. Це можливо з наступного місяця після того, як він знятий з обліку за місцем постійного проживання в Україні. Для отримання цих пенсійних виплат необхідно подати відповідну заяву до відділення Пенсійного фонду.

Такий порядок виплати пенсій при виїзді за кордон закріплений у статтях 47 та 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з повідомленням, зазначені у заяві місце фактичного проживання пенсіонера в межах України визначає, яким чином йому будуть виплачуватися пенсійні виплати. Зазвичай пенсія виплачується щомісяця до 25 числа через Укрпошту або банк. Однак, коли пенсіонер перебуває за кордоном, виплата пенсії здійснюється лише в разі наявності відповідного міжнародного договору.

Українці, які перебувають за кордоном та досягли пенсійного віку, мають можливість оформити пенсію дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Крім того, пенсіонери, які проживають за кордоном, мають можливість отримувати пенсійні виплати міжнародними переказами через Укрпошту. Ця можливість надається для українських громадян, які раніше отримували пенсію у готівковій формі в Україні.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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