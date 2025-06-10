Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Учасники бойових дій, які отримали відповідний статус через рішення міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів України, мають право на отримання дублікату посвідчення у випадку його втрати або псування.

Хто має право на послугу?

Послуга доступна виключно для Захисників та Захисниць, яким присвоєно статус УБД відповідно до рішення міжвідомчої комісії Мінветеранів. Про це пише sud.ua.

Заявникам потрібно підготувати заяву про заміну посвідчення з детальним обґрунтуванням причин втрати або пошкодження. Обов'язковою умовою є вказання номера мобільного телефону у заяві.

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У разі пошкодження документа необхідно надати оригінал зіпсованого посвідчення УБД. При втраті варто подати копію посвідчення, якщо така є в наявності, або точні дані про номер, серію та дату видачі документа.

До пакету документів також входять копії першої, другої, одинадцятої та дванадцятої сторінок паспорта, копія ідентифікаційного коду та дві фотокартки стандартного розміру 3×4 сантиметри.

Порядок подання документів:

Скановані копії всіх необхідних документів слід надіслати на електронну адресу dpi@mva.gov.ua. Фотокартки потрібно відправити поштовим відправленням через АТ "Укрпошта" за адресою: 01001, місто Київ, провулок Музейний, 12, Міністерство у справах ветеранів України.

Така процедура дозволяє спростити процес відновлення документів для учасників бойових дій без необхідності особистого відвідування установ.

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