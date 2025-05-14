Як отримати відстрочку від мобілізації по догляду та хто має на неї право: відповідь юриста

Оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за близькими родичами передбачає врахування кількох важливих аспектів. Один із ключових — пенсійний вік подружжя, за яким здійснюється догляд.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій." З моменту запровадження воєнного стану в Україні триває загальна мобілізація. Проте певні категорії громадян мають право на відстрочку, зокрема ті, хто офіційно доглядає за родичами, що потребують постійного нагляду. Така потреба повинна бути підтверджена відповідними медичними документами.

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Пенсійний вік і статус непрацездатності

Юрист навів приклад звернення громадянина, який хотів отримати відстрочку для догляду за батьком-інвалідом. При цьому батько має дружину пенсійного віку, що викликало питання, чи впливає її статус на можливість оформлення відстрочки.

За словами Владислава Дерія, ключове значення має статус непрацездатності іншого з подружжя. Непрацездатними вважаються:

особи, які досягли пенсійного віку;

особи з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи.

Таким чином, якщо дружина батька також є пенсіонеркою, вона офіційно визнається непрацездатною. Це означає, що і вона, і її чоловік мають право на утримання, і факт наявності у батька дружини не позбавляє військовозобов’язаного права оформити відстрочку для догляду.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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