Як отримати відстрочку від призову через самостійне виховання дитини

До 15 листопада в Україні триває загальна мобілізація. Проте деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову на військову службу. Зокрема, мова йде про тих військовозобов'язаних, які самостійно виховують дитину.

Про це повідомила юристка Наталія Сабатюк у своєму Instagram. Вона зазначила, що таких осіб можуть мобілізувати лише за їхньої згодою.

"На даний час непоодинокою є практика, коли подружжя умисно розривають шлюби, визначають місце проживання дитини батьком з метою отримання вказаної підстави для відстрочки чоловіку. Однак це не доводиш факт самостійного виховання дитини батьком", – сказала Наталія Сабатюк.

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З її слів, перебування матері за кордоном не підтверджує факт самостійного виховання дитини батьком.

Натомість в українському законодавстві немає чіткого визначення, хто саме може вважатися особою, яка самостійно виховує дитину чи дітей віком до 18 років. Тоді як для того, аби отримати відстрочку від призову на цій підставі потрібно надати свідоцтво дитини та один із наступних документів:

свідоцтво про смерть матері;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти зниклою;

рішення органу опіки та піклування про факт самостійного виховання дитини;

рішення суду про оголошення матері померлою.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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