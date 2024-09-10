Як отримати допомогу по безробіттю після зміни місця проживання

Внаслідок військових дій багато українців були змушені змінити своє місце проживання. Для безробітних, які опинилися у такій ситуації, виникає питання: як бути зі статусом безробітного та отриманням допомоги по безробіттю? Про це пише РБК.

Що говорить законодавство?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 446 від 30 березня 2023 року, процедура реєстрації та перереєстрації безробітних чітко визначена. Якщо безробітний змінює місце проживання, йому необхідно виконати наступні кроки:

Після переїзду потрібно звернутися до центру зайнятості за новим місцем проживання. Необхідно подати заяву про надання допомоги по безробіттю та соціальних послуг. На підставі поданої заяви центр зайнятості створює нову персональну картку безробітного. З моменту подання заяви у новому центрі зайнятості, автоматично припиняється реєстрація у попередньому центрі.

Особливості для внутрішньо переміщених осіб (ВПО):

Для ВПО діють додаткові спрощення. Перереєстрація здійснюється за місцем їх фактичного перебування, що дозволяє отримати необхідну допомогу незалежно від місця постійної реєстрації.

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Чому важливо перереєструватися?

Перереєстрація дозволяє безперервно отримувати допомогу по безробіттю. Центр зайнятості за новим місцем проживання надасть інформацію про актуальні вакансії у вашому регіоні. Ви зможете скористатися всіма соціальними послугами, які надає центр зайнятості.

Що потрібно знати:

Для перереєстрації необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та інші документи, які можуть знадобитися. Чим швидше ви звернетеся до нового центру зайнятості, тим швидше зможете отримати необхідну допомогу.

Зміна місця проживання через війну – це вимушений крок для багатьох українців. Однак, завдяки чітко визначеній процедурі перереєстрації, безробітні можуть продовжувати отримувати необхідну підтримку від держави.

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