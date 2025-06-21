Як зрозуміти, що вас оголошено у розшук ТЦК: пояснення юриста

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабну війну, розв’язану Росією. У зв’язку з цим територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) мають право оголошувати у розшук осіб, які ухиляються від військового обліку або мобілізації.

Про механізми такого розшуку розповіла юристка акціонерного товариства Evrikalaw Мирослава Мостова в коментарі для "Фокуса". За її словами, ТЦК спільно з поліцією можуть ініціювати розшук військовозобов’язаного згідно з нормами законодавства, зокрема статтями 38 і 39 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", урядовою постановою №921 та відповідними наказами Міноборони. Ці документи регламентують порядок ведення військового обліку й дії у випадках, коли громадянин не з’являється без поважної причини. Розшук у таких випадках — це форма адміністративного впливу.

Юристка пояснила, що перевірити, чи перебуває особа в розшуку, можна двома способами:

направити офіційний запит до ТЦК і СП за місцем реєстрації;

скористатися онлайн-сервісом "Резерв+".

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Якщо людину вже внесено в розшук, вона має з’явитися до ТЦК особисто, отримати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, сплатити штраф і оновити свої облікові дані.

Мостова також наголосила, що варто дотримуватися вимог чинного законодавства, аби уникнути штрафів і адміністративних санкцій. Зокрема, йдеться про дотримання правил військового обліку, а також положень щодо оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Процедура розшуку починається, коли керівник ТЦК звертається до Національної поліції з проханням затримати та доставити до центру особу, яка не виконує мобілізаційний обов’язок. У таких випадках дані можуть бути внесені до Єдиної інформаційної системи МВС або реєстру "Оберіг".

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!