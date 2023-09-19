Як випрати штори в машинці, щоб вони не пом'ялись: прості поради

Як випрати штори в пральній машині, щоб не було заломів

З часом штори накопичують пил та бруд, тому регулярна чистка стає необхідністю. Однак ми всі знаємо, що прання штор може призвести до їхнього зминання або створити проблеми з прасуванням.

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Існують способи вирішення цих питань, і навіть можна впоратися з чисткою штор, не знімаючи їх з карниза, пише портал santeplus. Сьогодні ми поговоримо про те, як прати штори так, щоб вони залишалися гладкими та не потребували прасування.

Перше правило – прання штор окремо від інших речей. Коли ви перете штори, найкраще це робити окремо від інших речей. Просто помістіть до пральної машини максимум дві штори або портьєру.

Далі, виберіть правильні налаштування пральної машини. Якщо на тканині є стійкі плями, використовуйте режим "Бавовна" та встановіть температуру прання на рівень 30°C або навіть виберіть холодну воду. Намагайтеся мінімізувати віджим, утримуючись від перевищення кількості мийного засобу. Таким чином, один цикл полоскання буде достатнім для видалення залишків мийного засобу.

Після прання обов'язково підвісьте штори на свіжому повітрі для сушіння. Це допоможе їм висихати натурально, не утворюючи складок і не потребуючи прасування. В результаті ви зможете насолоджуватися чистими та гладкими шторами без особливих зусиль.

Раніше, UaPortal поділився, чому не можна закривати дверцята пральної машини.

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