Як випрати штори в пральній машинці, щоб вони не пом'ялися

Як правильно прати штори у пральній машинці, щоб вони не пом'ялися

Штори надають кімнатам естетичний та елегантний вигляд, доповнюють інтер'єр та захищаються від сонця. Однак їхнє прання може спричинити проблему, яку не завжди легко вирішити.

Все тому, що тканина мнеться, особливо зроблені з легких тканин. На щастя, щоб уникнути цього, є поради та рекомендації, які допоможуть зберегти їхній зовнішній вигляд. Про це повідомляє Sante Plus.

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Штори та тюль рекомендується прати раз на місяць, оскільки вони затримують пил та бруд. Але через їхній розмір після прання в пральній машині неминучі "зморшки". Прасувати їх не так просто, як здається.

Дотримуйтеся кількох порад, щоб уникнути таких незручностей:

1. Штори потрібно прати поодинці, не додаючи інші речі. Просто покладіть у пральну машину максимум дві штори.

2. Використовуйте правильні налаштування пральної машини, щоб штори не пом'ялися. Якщо на тканині є стійкі плями, активуйте програму "Бавовна" та встановіть температуру прання 30°C або навіть холодну. Вам також необхідно мінімізувати цикл віджиму, утримуючись від додавання надто великої кількості миючого засобу. Таким чином, одного полоскання буде достатньо, щоб видалити залишки засобу для чищення. Виймаючи їх, обов'язково просушіть, повісивши на свіжому повітрі. Вони висохнуть дбайливо і без складок.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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