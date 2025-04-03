Як діяти, якщо ТЦК не внесли інформацію про ВЛК у Резерв+

Згідно з нормами, співробітники територіального центру комплектування (ТЦК) зобов’язані внести результати військово-лікарської комісії (ВЛК) до реєстру "Оберіг" та застосунку "Резерв+" протягом трьох днів після завершення комісії. Однак на практиці трапляються випадки, коли ці дані не вносяться тривалий час.

Позиція юристів

Юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA" пояснив, як діяти в такій ситуації. За його словами, інформацію про результати ВЛК повинні внести до реєстру "Оберіг" максимум за 2–3 дні. Про це пише Новини.Live.

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Що робити, якщо дані не внесено

Якщо минуло два тижні після проходження ВЛК, а дані так і не з’явилися в "Резерв+", дійте наступним чином:

Напишіть заяву до ТЦК про внесення результатів ВЛК до реєстру "Оберіг". Надішліть заяву рекомендованим листом з описом вкладеного. Це дозволить зафіксувати факт звернення та уникнути ігнорування вашого запиту.

Чому важливо оперативно реагувати

Затримка у внесенні даних до реєстру може призвести до складнощів із подальшим обліком та отриманням статусу або пільг. Тому вчасне звернення до відповідних органів сприяє розв’язанню проблеми та збереженню ваших прав.

Нагадаємо, у Резерв+ можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку.

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