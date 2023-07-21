Як позувати для зйомок портрета: топ-6 порад професійних фотографів

Від ракурсу, світла та пози залежить, який результат портретної зйомки вийде. Неправильне позування здатне зіпсувати найкрасивішу зовнішність та фігуру. Ми підкажемо, як себе вести під час портретної зйомки.

Прямий ракурс, серйозний погляд на камеру, застигла поза

Фото у форматі "на документи" не дуже доцільно ку цьому випадку. Альтернативою стануть профіль, анфас на 3/4, погляд через плече та інші пози.

Занадто пряма шия чи шия у складках

Пози, під час яких потрібно напружувати зв'язки, та неприродно тримати голову дивляться негарно.

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Обрізані кисті, лікті, коліна

Кінцівки не не повинні з'являтися в кадрі звідки і зникати за краєм. Лікті та коліна, зігнуті під прямим кутом, виглядають напружено.

Відкрита долоня, млява чи напружена кисть виглядають негарно.

Притиснуті до тіла руки

Займіть руки в кадрі, розмістивши їх на талії або стегнах, торкайтеся обличчя, поправляйте волосся.

Обрубані стопи

Ставьте ноги як на картині "Народження Венери" Сандро Боттічеллі. Крім того, щоб виглядати стрункіше схрестіть ноги або поставте одну ногу опорною, а іншу злегка заведіть за неї.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити ідеальне селфі.

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