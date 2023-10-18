Як правильно та швидко почистити батареї перед зимою

Серед безлічі завдань з обслуговування будинку швидке чищення батарей є одним із найбільш стомливих. Не використовуючи спеціального очищувача для видалення бруду, позбутися бруду все ж можна.

Очищення та догляд за батареями – непросте завдання, якщо ви хочете не пошкодити їх хімікатами. Видання Sante Plus розповіло про швидке рішення для розв'язання цієї проблеми.

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Чому важливо чистити батареї?

Якщо важливо витирати пил з цих нагрівальних інструментів, це тому, що вони необхідні в нашому повсякденному житті, особливо взимку. Тому важливо спочатку знежирити, промити та надати блиску.

Крім цього, пил, що накопичується на цьому об'єкті, може викликати алергію та проблеми з диханням у вразливих людей. Очищати поверхню батареї рекомендується до зниження температури. Є дуже ефективний спосіб змусити це опалювальне обладнання виблискувати!

Як видалити бруд із зовнішнього боку алюмінієвого радіатора?

Якщо ви хочете боротися із забрудненнями, вам знадобиться суха ганчірка з мікрофібри, якою ви протиратимете цю поверхню. Потім намочіть тканину теплою водою, в яку просто додайте столову ложку білого оцту та трохи мила. Все, що вам потрібно зробити, це акуратно потерти радіатор, щоб позбавитися від бруду.

Як почистити радіатор зсередини?

Очищення внутрішньої частини цього обладнання також є важливим, оскільки ця частина має тенденцію накопичувати пил. Щоб розв'язати цю проблему, немає нічого простішого. Вам потрібно буде використовувати тонку насадку пилососа та пропустити її у кожен куточок.

Якщо цей метод вам не підходить, можна використовувати інший варіант. Ганчірка стане вашим кращим інструментом, якщо її розмір середній і досить тонкий, щоб пройти між слотами всередині пристрою. Для оптимальної ефективності помістіть тканину з мікрофібри над ганчіркою. Тканину потрібно буде замочити у теплій воді, білому оцті, рідкому милі та харчовій соді – незамінному домашньому інгредієнті. Обов'язково спочатку вимкніть батареї. Остання задача – зволожити та висушити.

Як зробити класичні батареї чистими?

Інший спосіб очищення цього опалювального обладнання – спочатку запрограмувати його в літнє положення або вимкнути. Після того, як охолоне, за допомогою ганчірки або м'якої щітки видаліть бруд, що застряг у зазорах. Потім ви можете використовувати стару зубну щітку, змочену рідким милом, або натуральний миючий засіб, який можна зробити самостійно. Потім проведіть їм по вхідних отворах труб, щоб вони блищали.

Як почистити чавунні батареї?

Як і у випадку з іншими поверхнями, їх необхідно спочатку вимкнути та почекати, поки охолонуть. Потім за допомогою ганчірки видаліть пил із зазорів. Щоб пил не падав на підлогу, покладіть поліетиленовий пакет та збережіть чистоту в будинку. Все, що потрібно зробити, це протерти тканиною з мікрофібри.

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