Як правильно очистити праску від накипу за допомогою оцту, соди та зубної пасти

Як очистити праску від накипу та нагару оцтом, содою і зубною пастою

З часом на одязі під час прасування можуть з'являтися білі сліди, майже "крейдові". Це свідчить про появу вапняного нальоту у прасці.

Щоб такого не сталося, рекомендується очищати праску від накипу кожні 1-4 місяці залежно від частоти використання. Про це пише Sante Plus.

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Якщо на вашому пристрої спостерігаються такі ознаки, то вже час очистити прилад:

Залишаються на одязі сліди мінеральних відкладень чи вапняного нальоту.

Залишаються липкі сліди.

Праска погано ковзає.

Праска залишає темні сліди на світлих речах.

Для глибокого видалення вапняного нальоту з вашої праски використайте наступні прості засоби, які є в кожному домі:

1. Білий оцет.

Налийте 1 частину білого оцту на рівну частину води у резервуар для води. Останній має бути заповнений преферансом на третину.

Увімкніть праску в режим пари на 5 чи 10 хвилин. Весь оцет повинен випаруватися.

Потім заповніть пристрій свіжою водою, знову увімкніть праску, і це повинно змити всі мінеральні відкладення.

Використовуйте старий рушник або м'яку тканину, щоб протерти праску.

2. Харчова сода.

Ось чудовий спосіб позбутися бруду та нагару, який встиг осісти на підошві праски. Досить ефективним засобом буде харчова сода. Для цього виконайте наступні кроки:

Змішайте 2 столові ложки харчової соди і 1 столову ложку води, щоб вийшла паста.

Паста наноситься на підошву праски, схильну до забруднень або накипу.

Потім використовуйте щітку з м'якою щетиною або зубну щітку, щоб почистити підошву.

Змийте теплою водою.

Просто протріть чистою ганчіркою.

3. Газета та сіль.

Чистити бруд на підошві праски можна газетою та сіллю. Щоб використати їх очищувальні властивості, виконайте такі дії:

Покладіть газету або дві на прасувальну дошку.

Встановіть найгарячішу функцію на прасці.

Посипте рясно сіллю газету, яку ви взяли.

Проведіть праскою по солі круговими рухами.

Дайте охолонути та видаліть сіль/бруд за допомогою чистої вологої тканини.

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4. Зубна паста.

Як відомо, зубна паста – це очищувальний та піноутворюючий засіб, який допомагає видалити бактерії та бруд. Цей продукт може очистити навіть праску, але використовуйте тільки білу. Також уникайте зубної пасти у формі гелю.

Ось що потрібно зробити:

На повністю холодну праску, тому вимкнену, нанесіть зубну пасту зубною щіткою, якою ви не користуєтеся.

Акуратно потріть поверхню підошви пристрою.

Залиште зубну пасту на кілька хвилин.

Використовуйте чисту вологу губку, щоб витерти зубну пасту.

За потреби промийте ще раз, дайте висохнути на повітрі.

5. Рідина для зняття лаку.

Рідина для зняття лаку виявляється ще більш дивовижною, ніж метод зубної пасти та солі.

Візьміть ватяний тампон та змочіть його рідиною для зняття лаку з ацетоном.

Надягніть кухонну рукавичку або захисну рукавичку. Потім просто проведіть кульку, просочену розчинником, по підошві гарячої праски. Залишки бруду повинні помітно розкладатися.

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