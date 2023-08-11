Як правильно перекласти українською 'я считаю': пояснення бібліотекарки

У російській мові існує дієслово "считать", яка залежно від контексту може перекладатися українською по різному. Зокрема, переклад передбачає три варіанти.

Перекласти "считать" можна як: "рахувати", "лічити" і "вважати". Про це розповіла бібліотекарка Олена Ольшанська для "Суспільного телебачення".

"Рахувати" – це називати цифри у послідовному порядку, або визначати кількість, чи суму. Але часто можна почути фрази: "Я рахую, що так робити не можна", або "Рахую за необхідне нагадати". Чи правильно це? Дієслово "рахувати" має вживатися тільки у прямому значенні", – вказала вона.

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Ольшанська додала, що у цьому ж значенні можна вживати слово "лічити". Водночас для вираження поняття "мати свою думку", давати оцінку, годиться інше слово – "вважати".

Тож правильно буде: "Я вважаю, що так робити не можна", або "Вважаю за необхідне нагадати".

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