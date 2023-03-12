Як правильно розташувати меблі у кімнаті, щоб оптимально використати простір: корисні поради

Як ставити меблі в кімнаті, щоб було зручно та функціонально

Багато людей вірять в те, що правильне розташування меблів у квартирі може залучити удачу і позитивну енергію. Перш за все, важливо віддати перевагу функціональності приміщення, і лише потім думати про естетику та розташування меблів.

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Для цього необхідно відобразити на папері план кімнати та визначити зони відпочинку, спілкування та роботи:

При розташуванні меблів в зоні відпочинку варто враховувати принципи гармонії та балансу. Дивани та крісла повинні бути розташовані таким чином, щоб люди могли зручно спілкуватися між собою. Також, щоб створити затишок в цій зоні, варто додати кілька подушок та ковдр;

Зона спілкування повинна бути розташована на такій відстані від зони відпочинку, щоб гості могли зручно переходити з однієї зони в іншу. Важливо не забувати про світло в цій зоні, оскільки воно допомагає створити теплу та затишну атмосферу;

Зона роботи повинна бути розташована у такому місці, де зручно працювати та не бути відволікати. Крім того, важливо, щоб робоче місце було якомога більш віддаленим від місць відпочинку та спілкування;

Крім розташування меблів, варто звернути увагу на кольорову гаму та елементи декору. Використовуйте теплі та приємні кольори, які сприятимуть затишку та релаксації.

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