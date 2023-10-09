Як правильно доглядати за нігтями, аби вони були міцними: п'ять секретів

Регулярний манікюр – важливий для кожної дівчини. Проте не потрібно забувати про домашній догляд за нігтями.

UAportal розповість, що потрібно робити для того, щоб нігті залишалися міцними і здоровими. Зокрема, важливо дотримуватися кількох основних правил та рекомендацій.

1. Правильне харчування: Ваше харчування повинно містити достатню кількість білка, вітамінів (зокрема вітамінів A та E), мінералів (особливо кальцію, цинку та заліза) і здорових жирів. Ці поживні речовини грають важливу роль у зміцненні нігтів.

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2. Використовуйте олійки: Регулярно наносіть олію на нігтьову пластину і нігтьову зону, щоб забезпечити вологість і зміцнення нігтів.

3. Захист від пошкоджень: Уникайте травмувань нігтьової пластини і контакту з агресивними хімічними речовинами, такими як розчинники лаку для нігтів. Носіть рукавички при роботі з агресивними речовинами або водою.

4. Обережне обрізання: Обрізання нігтів повинно бути обережним і виконуватися правильною технікою. Не обрізайте нігтьову пластину занадто коротко і уникайте обрізання кутів нігтів, що може спричинити врослий ніготь.

5. Використовуйте засоби для зміцнення нігтів: Можна використовувати спеціальні засоби для зміцнення нігтьової пластини, такі як базові покриття або засоби з біотином.

Враховуючи ці поради, ви зможете допомогти своїм нігтям залишатися міцними і здоровими, даруючи їм красу і блиск.

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