Як правильно прикрасити ялинку у рік Чорного Водяного Кролика, щоб привернути успіх

За східним календарем рік Чорного Водяного Кролика настане 22 січня 2023, проте зустрічати Новий рік 1 січня вже потрібно за вподобаннями цієї тваринки, аби притягнути успіх.

Окрім вибору сприятливого місця святкування, вдалого одягу та страв, привабити удачу від Чорного Водяного Кролика має допомогти й правильне прикрашання новорічної ялинки – щоб збувалися загадані бажання.

Астрологи радять самотнім людям повісити на ялинку парні іграшки, наприклад казкових персонажів, чи лісових звірят. Тим, хто планує завести дітей, можна прикрасити ялинку фігуркою лелеки.

Щоб залучити в оселю багатство, потрібно прикрасити ялинку іграшками у вигляді плодів та ягід та круглими червоними кулями.

Щоб рік був радісним, потрібно не шкодувати для новорічного дерева гірлянд. А щоб не налякати кролика, не використовуйте у декорі "звірячі" прикраси.

Верхівку дерева варто прикрасити золотистою зіркою – вона символізуватиме світло на новому шляху та досягнення цілей.

Новорічні ялинкові кулі холодних відтінків: сріблясті, сині, молочні – мають принести у дім спокій та стабільність.

Крім кульок, шишок та інших ялинкових прикрас, на ялинку можна повісити шоколадних зайців, льодяники та солодощі, зроблені у формі зайчика.

До речі, астрологи радять не ставити у будинок зрубані дерева, бо вони символізують закінчення життя та в'янення. Тож цьогоріч на святкування Нового року краще подбати про штучну ялинку, або прикрасити оселю гілками сосни чи ялинки.

Якщо будете ставити штучну ялинку, оберіть зелене, блакитне або сріблясте деревце – це улюблені кольори кролика.

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