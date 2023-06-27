Як правильно обрати матрац: 5 важливих характеристик зручного спального місця

Сон — важлива частина нормального життя людини. Якщо вранці ви встаєте втомлені з поганим самопочуттям, можливо варто розглянути покупку нового матрацу.

Вибір жорсткості матрацу

Підбір жорсткості матрацу є важливим етапом при виборі ліжка, і цей вибір залежить від пози, у якій ви спите. Незалежно від того, чи ви спите на спині, на животі або на боці, важливо забезпечити, щоб ваша спина зберігала найбільш природну позицію з врахуванням природних вигинів хребта.

Зазвичай розрізняють чотири рівні жорсткості:

М'яка жорсткість;

Середня жорсткість;

Жорстка жорсткість;

Підвищена жорсткість.

Вага та форма вашого тіла також мають значення при виборі жорсткості. Люди з невеликим зростом і нормальною масою тіла часто віддають перевагу більш м'яким варіантам. У той же час, людям з надлишковою вагою рекомендується обирати більш жорсткі моделі.

Вибір зонування матраца

При обранні зонування матраца враховується наявність різних зон з різним ступенем пружності пружин. Ці зони повинні адаптуватися до різних ділянок тіла, де вага розподіляється по-різному. Залежно від форми тіла, кількість та розташування зон можуть варіюватися у різних моделях.

Незалежно від типу зонування, важливо, щоб хребет знаходився в прямому положенні незалежно від пози тіла під час сну.

Одним з типів зонування є поздовжнє просте зонування, де всі поверхні матраца мають однакову пружність. Цей тип зонування підходить для людей, які сплять на животі або мають пряму форму тіла. Однак, цей варіант не рекомендується для тих, хто спить на боці, оскільки випираючі частини тіла можуть опускатися надто сильно. Поздовжнє просте зонування ідеально підходить для тих, хто спить на спині або животі, не має проблем з шиєю та хребтом, а також використовує односпальне ліжко.

Поперечні двозонні моделі матраців мають в собі кишенькові пружини, розподілені на дві зони з різною жорсткістю. Особлива увага приділяється області плечового пояса, де розташована більш м'яка зона. Це зонування забезпечує максимальний комфорт під час сну. Такий тип матраців ідеально підходить для тих, хто спить на боці або животі, має проблеми зі спиною, широкі плечі або великий бюст. Він також добре підходить для двоспальних ліжок, де можна враховувати різні потреби та вподобання сплячих партнерів.

Мультизонні матраци складаються з кишенькових пружин, які розділені на одинадцять зон з різною силою стискання. Цей тип матраців відтворює контури вашого тіла, забезпечуючи додаткову підтримку попереку та зменшуючи напругу на плечах і стегнах. Він рекомендується людям, які сплять на одній стороні або на спині, та бажають додаткової підтримки для верхньої частини тіла і поперекової області. Також цей тип матрацу підходить для людей з широкими стегнами. Мультизонні матраци також ідеально підходять для двоспальних ліжок, де можна враховувати індивідуальні потреби та вподобання кожного сплячого партнера.

Переваги матраців без пружин

Матраци без пружин використовують різні типи наповнювачів з різних матеріалів, що надає їм деякі переваги. Ось кілька з них:

Відсутність проблеми з випиранням пружин та потенційними травмами під час сну. У безпружинних матрацах ви не будете почувати неприємних виступів, що забезпечує більш комфортний сон.

Безшумність. Такі матраци не містять металевих деталей всередині, які можуть випускати неприємні звуки під час руху чи зміни положення.

Зазвичай вони мають більш м'яку та комфортну поверхню завдяки відсутності спіралей. Це може бути особливо приємним для тих, хто вподобляє м'якшу опору під час сну.

Безпружинні матраци не потребують значних зусиль або витрат для обслуговування та очищення. У них немає порожнин, де можуть накопичуватися забруднення або розмножуватися кліщі, і вони менш схильні до утворення вологи.

Ці матраци особливо підходять для дітей, оскільки їх опорно-руховий апарат ще нестабільний і вони можуть отримати додаткову підтримку та комфорт під час сну на безпружинних поверхнях.

Загалом, матраци без пружин мають свої переваги, які можуть забезпечити вам комфортний та безпечний сон. Вибір матраца повинен залежати від ваших індивідуальних потреб та вподобань.

Переваги пружинних матраців

Зменшення навантаження на хребет та підтримка його фізіологічних викривлень допомагають запобігти розвитку проблем, таких як зміщення, грижі та деформація дисків.

Сприяння розслабленню м'язів і належному кровообігу.

Можливість детального зонування для двоспальних ліжок дозволяє вибрати варіант, що відповідає вазі та уподобанням кожного партнера. Правильне зонування є профілактикою болю в шиї та попереку і значно покращує якість сну.

Вигоди вакуумних скорочених матраців

Вакуумні скорочені матраци є одним з варіантів безпружинних матраців, які мають унікальні особливості. Усередині цих матраців знаходиться наповнювач з натурального або синтетичного латексу, який відрізняється високою еластичністю і здатністю легко приймати форму тіла людини.

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Ці матраци виготовляються за специфічною технологією, яка дозволяє стиснути виріб до мінімальної товщини і упакувати його вакуумно. У магазинах вони можуть бути представлені у вигляді невеликих рулонів зі зменшеним діаметром. Після розпакування матрац "розширяється" до своєї нормальної товщини і набуває ортопедичних властивостей. Варто врахувати, що після розпакування його товщина буде значно більшою, тому при виборі такого матрацу слід уважно ознайомитися з характеристиками.

Топпери

Топпери - це тонкі матраци, які рідко використовуються самостійно і зазвичай розміщуються на вже існуючому ліжку. Вони також відносяться до безпружинних матраців. Їх часто куплчють для вирівнювання нерівної поверхні для сну або зміни ступеня жорсткості ліжка.

Вибір матрацу з урахуванням наповнювача

Наповнювач визначає ступінь підтримки та жорсткості матрацу. Він також може впливати на циркуляцію повітря, регулювати температуру тіла під час сну і впливати на термін експлуатації матрацу.

Нагадаємо, ми вже писали, як покращити якість сну.

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