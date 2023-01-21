Як правильно загадати бажання на Китайський Новий рік 2023, щоб воно збулося

У Новий рік за китайським календарем загадувати бажання треба з упевненістю в успіху. Також важливо правильно вибрати час та придумати щось дуже жадане, заради чого ви готові докласти зусиль.

У 2023 році за місячним календарем Китайський Новий рік випадає на 22 січня – цей день ще називають місячним Новим роком. Він настає в другий молодик після зимового сонцестояння, а святкування триватиме з 21 по 27 січня.

У ці святкові два тижні, китайці докладали зусилля для повороту долі в сторону щастя. Загадували бажання, ходили на енергетично сильні місця сили та читали молитви. Але при цьому потрібно уникати цифру 4, яка вона символізується в Китаї зі смертю.

В гості потрібно ходити зі своїми мандаринами та дарувати їх господарям, а ті у відповідь дарують їм свої мандарини – це символ фінансового благополуччя.

Як загадати бажання на китайський Новий Рік

Заздалегідь сформулюйте своє бажання та не бійтеся загадувати те, про що ви раніше навіть просили;

Запишіть бажання на папері та рівно о 23:03 за київським часом та проговоріть все, що ви хочете отримати в новому році. Це дасть додатковий поштовх будь-яким планам і молитвам на зростання здоров’я і матеріального достатку. Відчуйте їх, щоб подумати про те, чого хочеться, помріяти, записати в блокнот плани на рік, прожити цей важливий момент.

Будьте впевнені, що ви отримаєте все, про що просили;

Перед Новим роком приведіть себе до ладу, запаліть свічки та надіньте одяг, який обов'язково сподобається Кролику.

Записку з бажанням можна залишити, щоб перевірити чи виконалось бажання через рік, або можна її спалити та розвіяти попіл за вітром зі словами: "моє бажання виповнюється!"

Раніше ми писали про Китайський Новий рік Чорного кролика. Як правильно святкувати і що не можна робити в цей день, читайте у нашому матеріалі.

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