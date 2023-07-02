Як правильно загадати бажання на Супермісяць: дієві ритуали

У понеділок, 3 липня, відбудеться Супермісяць. Точний час повні – 13:41 за Києвом. Місяць опиниться у знаку Козеріг та світитиме дуже яскраво, максимально наблизившись до Землі.

Таке явище трапляється лише 3-5 разів на рік. У цей день заведено проводити ритуали, оскільки енергетика буде дуже сильною. UAportal підготував ритуали, які допоможуть виконати бажане.

Супермісяць вважається епіцентром місячної енергії протягом календарного місяця, а тому відмінно підходить для загадування бажань.

Читайте також: Вчені довели, що супутник Землі має тверде металеве ядро

Ритуал з водою

Візьміть склянку чистої води. Для цього ліпше використовувати джерельну воду, але у жодному разі не з крана. Чітко сформулюйте бажання, а потім надиктуйте його воді.

Залиште склянку під прямим місячним світлом на підвіконні. Оскільки буде день, уявляйте, як Місячна енергія наповнює воду своїм сяйвом. Воду потрібно випити та уявити, як бажання вже стало реальністю.

Ритуал з деревом

Виберіть в лісі або парку дерево. Варто обирати здорові та сильні дерева, без візуально помітних хвороб. Уникайте дерева зі звивистими гілками. Найкраще вибирати те, яке цвіте.

Принесіть до дерева стрічки золотистого, білого, сріблястого або блакитного кольору. Розкажіть дереву про бажання і зав'яжіть на ньому стрічки. Подякуйте природі і йдіть додому, не обертаючись.

Раніше ми писали про те, чому не можна, щоб світло Місяця падало на сплячу людину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!