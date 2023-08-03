Як правильно закрити білі гриби на зиму: простий рецепт

Як зробити мариновані білі гриби в банках

Збереження білих грибів на зиму може стати чудовою можливістю насолодитися їх смаком в сезон відпочинку. Одним із способів консервування є маринування, і ми пропонуємо вам цікавий рецепт маринованих білих грибів.

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Рецепт маринованих білих грибів на зиму опублікувало видання Eat smarter. Час приготування страви на 2 порції – 2 години.

Інгредієнти:

1 кілограм білих грибів;

250 грамів води;

500 грамів оцту;

3 столові ложки цукру;

1 чайна ложка солі;

2 лаврових листки;

гірчиця зернами (1 столова ложка);

білий перець горошком.

Приготування:

Починаємо з підготовки банок для консервування, промиваємо їх гарячою водою. Потім очищаємо гриби. Дрібні гриби залишаємо цілими, а великі розрізаємо навпіл. У широкій каструлі доводимо воду до кипіння і додаємо гриби. Протягом 2-4 хвилин бланшуємо їх, після чого зливаємо воду і промиваємо холодною, щоб зупинити процес варіння. Після цього добре проціджуємо. Тим часом готуємо маринад. В каструлі зводимо до кипіння воду з оцтом та додаємо спеції: лаврові листки, гірчицю зернами, білий перець горошком. Послідовно нагріваємо гриби у банках, додаючи їх шарами. Заливаємо киплячим маринадом і закриваємо банки. Для утворення вакууму перевертаємо банки догори дном. Через 10 хвилин можна повернути їх у правильне положення. Мариновані білі гриби можна зберігати приблизно 4 тижні в темному та прохолодному місці.

Нагадаємо, кухар Євген Клопотенко поділився рецептом маринованих огірків, яким вирішив здивувати – він пропонує готувати огірки із сіном. Адже сіно надасть страві післясмаку трав та неперевершеного аромату.

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