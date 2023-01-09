Як приготувати дієтичні голубці: рецепти для тих, хто худне (фото)

Після новорічних свят та майонезних салатів хочеться побалувати себе трохи меншим вмістом калорій. Пропонуємо вам спробувати незвичайні дієтичні голубці з гречкою та голубці з пекінської капусти.

Це традиційне блюдо східно-європейської кухні, що користується величезною популярністю у любителів простої домашньої їжі. Капуста в цьому рецепті – джерело корисних волокон клітковини, яка ніби щітка очищає кишечник від скупчень шлаків.

Для приготування таких страв бажано використовувати молоду капусту ранніх сортів з м’якими і гнучким листям. Вона має меншу енергетичну цінність і не потребує тривалої теплової обробки.

Щоб приготувати голубці з куркою та гречкою нам знадобиться:

250 г курячого фаршу.

1 стакан вареної гречки.

1 цибулина.

1 помідор.

1 чашка води.

1 качан молодої капусти.

1 ст. л. сметани (10%).

Сіль, часник, прованські трави.

Розберіть капусту на листочки і ненадовго покладіть в окрім. Кожен лист злегка відбите і закрутіть в них начинку гречки, фаршу та подрібненої цибулі.

Загорніть голубці в конвертики. На дно казану покладіть листи капусти, зверху складіть все голубці, міцно притуляючи один до одного.

На голубці вилийте соус, який робимо з ложки сметани, води, часнику, солі, прованських трав і пюре з томатів.

Варіть дієтичні голубці з куркою на самому повільному вогні близько двадцяти хвилин.

Рецепт голубців з пекінської капусти

Для цього рецепту нам знадобиться:

Капуста пекінська - 1 штука

Морква - 1 штука

Лук-порей - 1 штука

Рис - 200 грам

Фарш м'ясний - 400 грам.

Відокремте листя капусти, обережно відрізаючи ножем. Складіть їх в одну велику каструлю з окропом і проваріть близько 10 хвилин на невеликому вогні. Викладіть їх на тарілку та дайте капусті охолонути.

Цибулю поріжте кубиками, а моркву можна натерти на тертці. Обсмажте все до золотистого кольору на олії та розділіть це на дві частини.

Відваріть рис до готовності.

Перемішайте рис, частину овочів і фарш і починайте формувати голубці на кожному листочку.

Викладіть майбутні голубці з китайської капусти в каструлю, зверху покладіть зажарку з овочів, що залишилася.

Налийте 2 склянки води. Тушкуйте 20 хвилин на слабкому вогні. За смаком додайте часник та зелень. Смачного!

Можна готувати голубці в духовій шафі, тоді зверху покладіть зажарку, томатну пасту або помідори і наприкінці готування засмажте до ніжної скоринки, відкривши кришку.

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