Как приготовить диетические голубцы: рецепты для худеющих (фото)

После новогодних праздников и майонезных салатов хочется побаловать себя меньшим количеством калорий. Предлагаем вам попробовать необычные диетические голубцы с гречкой и голубцы из пекинской капусты.

Это традиционное блюдо восточно-европейской кухни, пользующееся огромной популярностью у любителей простой домашней еды. Капуста в этом рецепте – источник полезных волокон клетчатки, которая словно щетка очищает кишечник от скоплений шлаков.

Для приготовления таких блюд желательно использовать молодую капусту ранних сортов с мягкими и гибкими листьями. Она имеет меньшую энергетическую ценность и не требует длительной тепловой обработки.

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Чтобы приготовить голубцы с курицей и гречкой нам понадобится:

250 г куриного фарша.

1 стакан вареной гречки.

1 луковица.

1 помидор.

1 чашка воды.

1 кочан молодой капусты.

1 ст. л. сметаны (10%).

Соль, чеснок, прованские травы.

Разберите капусту на листьях и ненадолго опустите в кипяток. Каждый лист слегка отбейте и закрутите в них начинку гречки, фарша и измельченного лука.

Заверните голубцы в конвертики. На дно казанка положите листья капусты, сверху сложите все голубцы, крепко прижимая друг к другу.

На голубцы вылейте соус, который делается из ложки сметаны, воды, чеснока, соли, прованских трав и пюре из томатов.

Варите диетические голубцы с курицей на медленном огне около двадцати минут.

Рецепт голубцов из пекинской капусты

Для этого рецепта нам понадобится:

Капуста пекинская – 1 штука

Морковь – 1 штука

Лук-порей – 1 штука

Рис – 200 грамм

Фарш мясной – 400 грамм.

Отделите листья капусты, осторожно отрезая ножом. Сложите их в одну большую кастрюлю с кипятком и проварите около 10 минут на небольшом огне. Выложите их на тарелку и дайте капусте остыть.

Лук порежьте кубиками, а морковь можно натереть на терке. Обжарьте все до золотистого цвета и разделите это на две части.

Отварите рис до готовности

Перемешайте рис, часть овощей и фарш и начинайте формировать голубцы на каждом листочке.

Выложите будущие голубцы из китайской капусты в кастрюлю, сверху положите оставшуюся зажарку из овощей.

Налейте 2 стакана воды. Тушите 20 минут на слабом огне. По вкусу добавьте чеснок и зелень. Приятного аппетита!

Можно готовить голубцы в духовке, тогда сверху положите зажарку, томатную пасту или помидоры и в конце готовки зажарьте до нежной корочки, открыв крышку.

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