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Як приготувати дієтичні голубці: рецепти для тих, хто худне (фото)

Тетяна Іванова

Дієтичні голубці

Після новорічних свят та майонезних салатів хочеться побалувати себе трохи меншим вмістом калорій. Пропонуємо вам спробувати незвичайні дієтичні голубці з гречкою та голубці з пекінської капусти.

Це традиційне блюдо східно-європейської кухні, що користується величезною популярністю у любителів простої домашньої їжі. Капуста в цьому рецепті – джерело корисних волокон клітковини, яка ніби щітка очищає кишечник від скупчень шлаків.

Для приготування таких страв бажано використовувати молоду капусту ранніх сортів з м’якими і гнучким листям. Вона має меншу енергетичну цінність і не потребує тривалої теплової обробки.

Щоб приготувати голубці з куркою та гречкою нам знадобиться:

  • 250 г курячого фаршу.
  • 1 стакан вареної гречки.
  • 1 цибулина.
  • 1 помідор.
  • 1 чашка води.
  • 1 качан молодої капусти.
  • 1 ст. л. сметани (10%).
  • Сіль, часник, прованські трави.
 

Розберіть капусту на листочки і ненадовго покладіть в окрім. Кожен лист злегка відбите і закрутіть в них начинку гречки, фаршу та подрібненої цибулі.

Загорніть голубці в конвертики. На дно казану покладіть листи капусти, зверху складіть все голубці, міцно притуляючи один до одного.

На голубці вилийте соус, який робимо з ложки сметани, води, часнику, солі, прованських трав і пюре з томатів.

Варіть дієтичні голубці з куркою на самому повільному вогні близько двадцяти хвилин.

Рецепт голубців з пекінської капусти

Для цього рецепту нам знадобиться:

  • Капуста пекінська - 1 штука
  • Морква - 1 штука
  • Лук-порей - 1 штука
  • Рис - 200 грам
  • Фарш м'ясний - 400 грам.
 

Відокремте листя капусти, обережно відрізаючи ножем. Складіть їх в одну велику каструлю з окропом і проваріть близько 10 хвилин на невеликому вогні. Викладіть їх на тарілку та дайте капусті охолонути.

Цибулю поріжте кубиками, а моркву можна натерти на тертці. Обсмажте все до золотистого кольору на олії та розділіть це на дві частини.

Відваріть рис до готовності.

Перемішайте рис, частину овочів і фарш і починайте формувати голубці на кожному листочку.

Викладіть майбутні голубці з китайської капусти в каструлю, зверху покладіть зажарку з овочів, що залишилася.

Налийте 2 склянки води. Тушкуйте 20 хвилин на слабкому вогні. За смаком додайте часник та зелень. Смачного!

Можна готувати голубці в духовій шафі, тоді зверху покладіть зажарку, томатну пасту або помідори і наприкінці готування засмажте до ніжної скоринки, відкривши кришку.

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