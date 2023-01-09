Суп, салат и десерт: три легких рецепта для разгрузки после праздников

После праздников, как бы мы ни хотели, часто остается чувство перенасыщенности едой. На столах было множество блюд, которые невозможно было не попробовать, ведь когда, как не на праздники, давать себе свободу действий. Особенно насыщенно этот период мог пройти для соблюдающих пост. Сегодня мы собрали список из трех лучших прудов, которые вам пригодятся в разгрузочные дни.

Овощной суп

Продукты, используемые в составе супа, варьируются. В него можно положить и чуть-чуть вареного коричневого риса.

Вам понадобится:

Капуста (белокочанная) – 300 гр

Помидор – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец зеленый – 1 шт.

Видео дня

Луковицы – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

Пучок зеленый

Вода (бульон)

Пошаговое приготовление:

Овощи промыть и удалить ненужные части. Капусту нашинковать небольшими кусочками. Лук, помидор, перец тоже порезать.

Лук обжарить до золотистого цвета, влить несколько ложек воды и тушить около 10 минут. Переложить ее в кастрюльку, добавив к нему овощи и залить водой так, чтобы она полностью покрывала овощи. Довести до кипения и накрыть крышкой.

Варить около 10-15 минут, затем выключить. Посолить и оставить на время дойти. При подаче посыпать суп мелко нарубленной зеленью.

Пикантный куриный салат с сельдереем

Вам понадобится:

Куриное филе – 300 г

Сельдерей – 1 стебель

Салат зеленый – 300 г

Горсть оливок

По одной щепотке паприки копченой и кунжута

Кунжутное масло

Соль, перец – по вкусу

Пошаговое приготовление:

Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и порезать на маленькие кусочки.

Сельдерей порезать тонкими кусочками, оливки – пополам.

Салат нарвать в миску, добавить курицу, сельдерей и оливки. Заправить кунжутным маслом, копченой паприкой, солью и перцем.

При подаче посыпать зернами кунжута.

Овсяный пирог с сыром и ягодами

Вам понадобится:

Тесто:

Овсяные хлопья мелкого помола – 1,5 стакана

Сливочное масло – 100 г

Сахар – 1/3 стакана

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Начинка:

Яйца – 2 больших шт. или 3 маленьких

Сахар – 1/2 стакана

Сыр – 250 г

Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Замороженные ягоды (у меня малина и ежевика пополам) – 600 г

Масло растительное – 1 ч.л.

Переходим к приготовлению:

В кухонный комбайн складываем все ингредиенты для теста и перемешиваем 2 минуты до однородности. Когда тесто начнет скатываться в комок, значит готово. Перекладываем шар из теста в тарелку, накрываем пленкой и забираем в холодильник.

Займемся пока начинкой. В миску складываем яйца и сахар. Взбиваем в пену. Затем добавляем творог. Продолжаем сбивать до однородности. Если сыр крупинчатый, крупинки никуда не денутся, не пугайтесь, пусть будут. Добавляем ванильный экстракт, перемешиваем. Начинка получается достаточно редкой.

Размороженные ягоды отправляем в сито, чтобы стек излишний сок и перемешиваем деревянной лопаткой (если у вас сначала смесь, то перемешивать не нужно).

Форму для запекания смазываем растительным маслом. Достаем тесто, берем 2/3 шара. Распределяем по дну формы. Слой теста будет тонкий. Бортики не нужны. Далее выкладываем слой из ягод. Заливаем все творожно-яичной начинкой. Оставшееся тесто трем в тарелку на большой терке и посыпаем этими крошками пирог.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Он должен хорошо позолотиться. Даем остыть, затем нарезаем.

Напомним, украинская фуд-блогерша Виктория рассказала, как приготовить домашний майонез с неповторимым вкусом всего за 1 минуту. Вам больше не нужно будет покупать соус с сомнительным составом ингредиентов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !