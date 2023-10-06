Як приготувати домашні добрива для обробки грядок восени

Після багатоцільового збору врожаю, настав час надати вашому саду та городу належний догляд, щоб підготувати ґрунт до зими та підживити його для майбутнього сезону. Однак, замість хімічних добрив, які можуть залишити негативний вплив на навколишнє середовище, ви можете використовувати природний і надзвичайно корисний метод.

Про це повідомило видання Apostrophe. Зокрема, фахівці розповіли про лайфхак, який допоможе підтримати родючість ґрунту та захистити його від шкідників, використовуючи лише натуральні інгредієнти.

Обробка ґрунту восени має кілька переваг. По-перше, це допомагає позбавити ґрунт від грибкових захворювань, бактерій та шкідників, які можуть шкодити рослинам у майбутньому. По-друге, осіннє підживлення збагачує ґрунт поживними речовинами, що сприяє здоровому і пишному росту рослин.

Для підживлення ґрунту восени та для приготування домашнього добрива вам знадобиться всього лише звичайна закваска, сироватка або кефір, об'ємом приблизно один літр.

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Приготування:

Додайте 1 столову ложку кориці до обраної рідини та розчиніть її в склянці теплої води. Кориця містить велику кількість корисних для рослин поживних речовин, таких як вітамін А, бета-каротин, вітамін С, вітаміни групи B, кальцій, залізо, магній, фосфор, цинк, мідь та 18 амінокислот.

Крім того, кориця є природнім інсектицидом і допомагає захищати рослини від шкідників. Додайте також ложку меленої куркуми. Цей компонент містить багато корисних речовин і поживних елементів.

Обробка ґрунту:

Розчиніть одну столову ложку цього концентрованого добрива в 10 літрах води. Цього об'єму буде достатньо для обробки землі площею один квадратний метр.

Використання натуральних добрив під час підготовки грядок до зими допомагає підтримувати родючість ґрунту та зберігати його відмінну якість.

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