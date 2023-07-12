Як приготувати домашні желейні цукерки без хімії та барвників: простий рецепт

Як зробити желейні цукерки без хімії та барвників у домашніх умовах з ягідного або фруктового пюре, води та желатину

Авторка українського Instagram-блогу "Смачні домашні рецепти" опублікувала короткий відеоролик, де показала, як легко і швидко приготувати корисні желейні цукерки вдома без використання хімічних добавок та штучних барвників. За словами блогерки, цукерки будуть готові до споживання всього через чотири години після приготування.

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Інгредієнти:

250 г фруктового або ягідного пюре;

40 г желатину;

150 мл холодної води;

2,5 ст. л. меду.

Спосіб приготування:

Розчиніть желатин, залив його холодною водою, і дайте йому набухнути протягом 15 хвилин; За допомогою блендера змініть п'ять персиків у пюре, а потім просійте його через сито, щоб отримати гладку консистенцію; Додайте мед до персикового пюре і добре перемішайте; Підігрійте отриману суміш на невеликому вогні і додайте набухлий желатин. Перемішуйте до повного розчинення желатину; Наповніть желейну масу великою формою або розлийте її у невеликі форми, які вам більше подобаються; Покладіть цукерки в холодильник і залиште їх там, щоб вони затверділи. Зазвичай це займає близько чотирьох годин.

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