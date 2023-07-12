Як приготувати домашні желейні цукерки без хімії та барвників: простий рецепт
Як зробити желейні цукерки без хімії та барвників у домашніх умовах з ягідного або фруктового пюре, води та желатину
Авторка українського Instagram-блогу "Смачні домашні рецепти" опублікувала короткий відеоролик, де показала, як легко і швидко приготувати корисні желейні цукерки вдома без використання хімічних добавок та штучних барвників. За словами блогерки, цукерки будуть готові до споживання всього через чотири години після приготування.
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Інгредієнти:
- 250 г фруктового або ягідного пюре;
- 40 г желатину;
- 150 мл холодної води;
- 2,5 ст. л. меду.
Спосіб приготування:
- Розчиніть желатин, залив його холодною водою, і дайте йому набухнути протягом 15 хвилин;
- За допомогою блендера змініть п'ять персиків у пюре, а потім просійте його через сито, щоб отримати гладку консистенцію;
- Додайте мед до персикового пюре і добре перемішайте;
- Підігрійте отриману суміш на невеликому вогні і додайте набухлий желатин. Перемішуйте до повного розчинення желатину;
- Наповніть желейну масу великою формою або розлийте її у невеликі форми, які вам більше подобаються;
- Покладіть цукерки в холодильник і залиште їх там, щоб вони затверділи. Зазвичай це займає близько чотирьох годин.
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