Як приготувати ніжне та ароматне сирне печиво з гарбузом: простий рецепт

Наталія Тарапата, фуд-тренерка з Луцька, знову ділиться своїм оригінальним рецептом, який приносить задоволення і користь. На цей раз вона поділилася рецептом ніжного сирного печива з гарбуза та обліпихи, яке можна приготувати легко та швидко.

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Рецепт був опублікований на сторінці Наталії в соціальній мережі Facebook, передає Таблоїд Волині. Цей рецепт не тільки смачний, але й здоровий, і він ідеально підходить для осіннього сезону. Спробуйте його та насолоджуйтесь неперевершеним смаком.

"Зранку я знайшла у себе трохи обліпихи, гарбуз, кисломолочний сир і вирішила об'єднати їх у ароматний смаколик, який ідеально підходить для осіннього десерту. Майже усе готували діти самі, і цей рецепт простий у виконанні!" – пише блогерка.

Інгредієнти:

100 г кисломолочного сиру

100 г тертого гарбуза

100 г вершкового масла

Пюре з 1,5-2 бананів

Від 30 до 60 г обліпихи, збитої у блендері (кількість може варіюватися в залежності від смакових уподобань)

80 г кукурудзяного борошна

Зберіть всі інгредієнти в однорідну масу, сформуйте з неї печиво та запікайте при температурі 160 градусів протягом 20 хвилин.

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