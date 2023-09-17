Як приготувати ніжний вершковий рулет з ягодами за 30 хвилин: простий рецепт
Може здаватися, що рулет із кремом – це довгий та складний процес. Однак насправді вам знадобиться всього лише 10 хвилин, щоб приготувати тісто, і поки воно випікається, ви можете підготувати крем. Після цього залишиться лише згорнути його в рулет.
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Смачним рецептом поділились на сайті Одна хвилина. Цей рулет виходить надзвичайно ніжним і виглядає на столі, як справжній десерт із вишуканої кондитерської. Що найголовніше, для його приготування ви використовуєте звичні продукти та мінімум часу. Спробуйте цей рецепт і порадуйте свою родину і гостей смачним десертом.
Інгредієнти для тіста:
- 4 яйця;
- 1 ст. ложка цукру;
- 1 дрібка солі;
- 180 г борошна;
- 400 мл молока;
- 30 г вершкового масла.
Інгредієнти для крему:
- 400 г вершкового сиру;
- 4 ст. ложки цукрової пудри;
- 200 мл жирних вершків.
Для прикраси:
- 100 г ягід (можна використовувати ягоди, які зараз в сезоні).
Приготування:
- Розбийте яйця в глибокій мисці, додайте сіль, цукор, борошно і молоко. Ретельно перемішайте масу, збивши вінчиком.
- Додайте вершкове масло, попередньо розтоплене. Тісто має мати рідку консистенцію. Рекомендується залишити його на 10 хвилин, щоб маса трошки настоялася.
- Покрийте деку папером для випікання і вилийте підготовлене тісто. Випікайте в духовці при температурі 190 градусів протягом 25 хвилин. Важливо ставити тісто в уже розігріту духовку, а не в холодну.
- Коли ви виймете готову основу для рулету, дайте їй повністю прохолонути прямо в формі. Покрийте готовий корж аркушем паперу, підставте решітку і переверніть випічку. Таким чином, нижній шар коржу буде гладеньким.
- Під час випікання тіста, підготуйте крем. Змішайте вершковий сир з цукровою пудрою та жирними вершками. Збийте масу міксером.
- Намажте готовий корж цим кремом, розподіліть ягоди по всій поверхні рівномірно і згорніть рулет. Зверху прикрасьте цукровою пудрою.
- Перед подачею рулета наріжте його на порційні шматочки. Ви можете використовувати ягоди, які зараз в сезоні, або будь-які інші за вашим вибором.
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