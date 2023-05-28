Як приготувати пишний омлет без молока: простий рецепт

Традиційний омлет зазвичай готується з яєць і додаванням молока. Але є альтернативний інгредієнт, який можна використати замість молока, щоб зробити цю страву ще ніжнішою, пишнішою та ароматнішою.

Читайте також: Сніданок за 50 грн на двох: готуємо яєчню з овочами

В цьому випадку, замість молока можна використати сметану. Додавання сметани в омлет дає хороший результат. Рекомендовано додавати одну столову ложку сметани на одне яйце.

Для приготування омлету зі сметаною, необхідно збити трійку яєць і додати три столові ложки сметани з жирністю 15-20 відсотків. Потім цю суміш добре розмішати і перелити на розігріту сковороду, змащену олією. Накрити сковороду кришкою та смажити до готовності.

Використання сметани додасть омлету особливу ніжність та аромат, роблячи його ситним і смачним. Спробуйте цей варіант готування омлету, щоб насолодитися новим смаком цієї популярної страви.

Радимо також звернути увагу на рецепт шакшуки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!